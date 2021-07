Volksfeste trotz Corona doch in kleinem Rahmen möglich?

In Sachen Volksfeste zeichnet sich in Bayern eine gewisse Kehrtwende an: Grundsätzlich dürfen sie jetzt doch stattfinden, wenn die Besucherzahl bei maximal 1.500 Menschen liegt, der Veranstalter ein striktes Hygiene-und Schutzkonzept vorlegen kann und die Inzidenz im betreffenden Landkreis niedrig ist, möglichst einstellig. Das hat heute das Landratsamt Regen bekannt gegeben. Noch vorige Woche hatte man die Ablehnung des Zwiesler Grenzlandfestes verteidigt: Die Staatsregierung lasse wenig Spielraum für Ausnahmegenehmigungen. Das hat sich jetzt aber geändert.

Kommt doch der Wirtsgarten?

In Zwiesel muss man nun entscheiden, ob der Festwirt, dessen Konzept das Landratsamt Regen vorige Woche noch abgelehnt hatte, jetzt doch seinen Wirtsgarten auf dem Festplatz machen kann. Er hätte eigentlich vorigen Freitag losgehen sollen. Der Biergartenbetrieb müsse mindestens drei Wochen lang laufen, damit es sich für den Wirt rentiere, sagte am Montagvormittag die Zwiesler Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer. Wenn er nun verspätet starte, würde er mit einem bereits genehmigten mobilen Freizeitpark kollidieren, der ebenfalls den Platz ab 30. Juli anmieten möchte. Man müsse jetzt klären, ob man eine Lösung für beide finden könne.

Frage der Wirtschaftlichkeit

Beim Pichelsteinerfest in Regen ist offen, ob der veranstaltende Verein nun nochmal auf ein richtiges Fest umschwenkt. Geplant war bisher ein reines To-Go-Konzept auf dem Festplatz mit Essens- und Getränkebuden, aber ohne Sitzgelegenheiten. Man habe bereits allen Schaustellern abgesagt. Ob ein Fest mit maximal 1.500 Besuchern wirtschaftlich noch so kurzfristig machbar ist, müsse man jetzt vereinsintern klären. Außerdem komme es sehr auf die Auflagen an, sagt Walter Fritz, der Präsident des Vereins "Die Pichelsteiner", der das Fest veranstaltet.

Strenge Prüfungen

Trotz der neuen Sachlage müsse jede Veranstaltung im Einzelfall geprüft werden, betont das Landratsamt Regen. Landrätin Rita Röhrl will die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis genau im Blick behalten. Hygiene- und Schutzkonzepte würden genau geprüft. Eine Orientierungshilfe für die Veranstalter könnten die Rahmenkonzepte für touristische Dienstleister und Märkte sein, so das Landratsamt Regen in seiner Pressemitteilung.