Viele Felder- und Wiesenbrände in der Oberpfalz

Sommerliche Temperaturen und anhaltenden Trockenheit erhöhen die Gefahr und Wald- und Wiesenbränden. In der Oberpfalz haben am Donnerstagnachmittag mehrere Felder und Wiesen gebrannt.

Mähdrescher setzen Felder in Brand

Am Ortsrand von Münchenreuth bei Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth ist am Donnerstagnachmittag ein Getreidefeld in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich das Feuer auf einer Fläche von sieben Hektar aus, was etwa einer Fläche von 10 Fussballfeldern entspricht. Das Feuer war vermutlich im Zuge von Drescharbeiten durch Funkenflug verursacht worden.

Tschechische Feuerwehr half mit

Um zu verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergreifen, begann der Landwirt sofort damit, das Feld umzupflügen. Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung und auch die Berufsfeuerwehr aus dem tschechischen Cheb kämpften gegen die Flammen. Landwirte unterstützten die Löscharbeiten, indem sie mit Güllefässern das Feld wässerten. Etwas 30 Meter vor dem Waldstück wurde der Brand laut Polizei gelöscht.

Auch auf einem Feld bei Wiesau, ebenfalls im Landkreis Tirschenreuth, geriet bei Drescharbeiten ein Getreidefeld in Brand. Laut Polizei konnte der Bauer den Mähdrescher noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass an der Maschine kein Schaden entstand. Auch hier brannten immerhin fast 4 Hektar Getreide ab. verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt aber mehrere tausend Euro.