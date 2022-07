Heiß und trocken - Hohe Waldbrandgefahr in Niederbayern

Nach der Trockenheitsphase Mitte Juni, beginnt die nächste Hitzeperiode in Niederbayern. Vor allem im Flachland sind die Böden ausgetrocknet und die Gefahr von Waldbränden steigt wieder. Deshalb hat die Regierung von Niederbayern für Donnerstag Luftbeobachtungsflüge angeordnet.

Flüge in den Nachmittagsstunden

Gestartet wird am Nachmittag, da dann laut der Regierung die Gefahr von Waldbränden am höchsten ist. Startpunkte sind die Flugplätze Landshut/Ellermühle und Straubing/Wallmühle. Beobachtet werden Gebiete in den Landkreisen Landshut, Kelheim, Straubing-Bogen, Deggendorf und Rottal-Inn.

Niederbayern: Gefahrenstufe 4 von 5

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt derzeit für die Gebiete in Niederbayern, die überflogen werden, die zweithöchste Warnstufe - Gefahrenindex 4 - aus. Im Bayerischen Wald liegt die Warnstufe teilweise noch bei 3, was "mittlere Gefahr" bedeutet. Dort ist es wegen der höheren Lage allgemein etwas kühler und die Böden sind feuchter.

Die Regierung von Niederbayern appelliert an alle Waldbesucher, dort keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Auch für Arbeiten im Wald gilt besondere Vorsicht: Offenes Feuer in einer Entfernung von weniger als 100 Metern zum Wald ist verboten.

Landratsämter organisieren Luftbeobachtung

Die Anordnung von Luftbeobachtungsflügen wird von den betroffenen Landratsämtern umgesetzt. Sie teilen ausgebildete Luftbeobachter zur Begleitung der Flüge ein. Die Stützpunktleiter der Luftrettungsstaffel Bayern sorgen für die Einteilung der ehrenamtlichen Piloten.