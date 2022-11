Urteil im Allgäuer-Tierskandalprozess erwartet

Artikel mit Audio-Inhalten

Bis zu drei Jahre Haft droht den Angeklagten, die ihre Rinder in Ställen im Allgäu leiden ließen. Dass ihre Tiere nicht ausreichend versorgt wurden, haben zwei Landwirte zum Großteil gestanden. Am Mittwoch könnte in Memmingen das Urteil fallen.