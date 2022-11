Steinwurf-Serie an B2: Weitere Autofahrerin verletzt

Am Montagmorgen ist erneut ein Stein auf ein Auto auf der B2 im Landkreis Augsburg geworfen worden. Nach Angaben der Polizei warf ein bislang Unbekannter gegen 8.35 Uhr nahe Nordendorf einen Stein von einer Brücke. Dieser traf die Windschutzscheibe eines BMW.

Autofahrerin durch Glassplitter verletzt

Die 60-jährige Fahrerin wurde durch Glassplitter leicht an der Hand verletzt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Hubschrauber, konnte der Täter entkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen zu melden. Gesucht wird daher auch der Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Steinwurfs rechts neben dem getroffenen Fahrzeug befand.

19 Steinwürfe auf der B2 seit Ende Oktober

Laut einem Polizeisprecher war es das 19. Mal seit Ende Oktober, dass auf der B2 ein Stein auf ein Fahrzeug geworfen wurde. Ob für die Steinwürfe mehrere Menschen verantwortlich sind oder stets der gleiche Täter, blieb zunächst unklar.

Allein am vergangenen Donnerstag wurden drei Fälle gemeldet, eine Frau wurde bei Gersthofen verletzt. "Wir gehen davon aus, dass die Steine ungefähr einen Durchmesser von mehreren Zentimetern haben", so ein Sprecher der Polizei. "Wir sprechen hier also nicht von Kieselsteinen."

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fährt in dem Bereich verstärkt Streife. Autofahrer, die an der B2 verdächtige Beobachtungen machen, sollen sofort den Notruf 110 wählen.

Mit Informationen von dpa