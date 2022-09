Tierschutzskandal: Bad Grönenbacher Landwirte schweigen

Urteil Ende Oktober erwartet, Anklage in weiteren Verfahren

Möglicherweise müssen die beiden Männer aber mit höheren Strafen rechnen. Denn seit Anklageerhebung wurde in vier weiteren Verfahren gegen den 68-jährigen Landwirt Anklage erhoben, in drei davon zusammen mit seinem Sohn. Laut dem Landgericht in Memmingen geht es unter anderem um nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge von Angestellten, nicht bezahlte Rechnungen und das unerlaubte und unangemeldete Abladen von Schutt in einer Kiesgrube.

Auch diese möglichen Vergehen werden im Prozess mit verhandelt. Mit welcher Strafe die beiden Landwirte insgesamt rechnen müssen, wird sich erst im Laufe des Prozesses zeigen, sagte ein Sprecher des Landgerichtes BR24. In insgesamt 15 Verhandlungstagen will sich das Gericht dem Fall widmen. Bis jetzt würden Vater und Sohn zu den ihnen vorgeworfenen Taten schweigen oder diese bestreiten. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet.