Defekte Heizung: Mutter und Tochter vergiftet

Reiner Sauerstoff und hoher Druck in der Druckkammer

In dem geschlossenen Raum atmen Personen reinen Sauerstoff ein, erklärte die Branddirektion den Einsatz der Spezialtechnik, dazu sei der Druck in der Kammer größer als der Umgebungsdruck draußen. Bei Kohlenmonoxidvergiftungen binde sich Kohlenmonoxid im Blut leichter als Sauerstoff und verdränge diesen. In so einem Fall helfe nur noch eine Druckkammerschleusung.

Defekte Heizungsanlage als Ursache vermutet

Der Technik verdanken die Mutter und das Mädchen also vermutlich ihr Leben. Ursache für die erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration war laut Polizei vermutlich ein Defekt in der Heizungsanlage. Die vorübergehend in Sicherheit gebrachten Bewohner des betroffenen Gebäudes in Harburg durften erst nach einer Überprüfung des Kohlenmonoxidwertes durch die Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen.