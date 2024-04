Urteil im Prozess um mutmaßliche Gefangenenmeuterei erwartet

23 Jahre Knast – für einen 23 Jahre alten Mann. So lautete vor einigen Jahren das Urteil gegen einen heute 30-Jährigen. Eine hohe Strafe wegen zahlreicher Vergehen. Der Mann kam ins Hochsicherheitsgefängnis nach Straubing. Weil er auch dort gewalttätig geworden sein soll, folgt wahrscheinlich heute das nächste Urteil gegen ihn – es geht um Gefangenenmeuterei.

Auf JVA-Beamten losgegangen

Am Landgericht Regensburg wird der Fall verhandelt: Insgesamt vier Gefangene der JVA Straubing sollen vor gut anderthalb Jahren einen Justizvollzugsbeamten abgepasst und bedrängt haben. Es geht um gefährliche Körperverletzung. Hauptangeklagter ist der 30-Jährige.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm laut Anklageschrift vor, sich im September 2022 vor dem Gefängnismitarbeiter aufgebaut und ihm gegenüber eine Enthauptungsgeste gemacht zu haben. Mit den drei weiteren Angeklagten soll er den JVA-Beamten in eine Ecke gedrängt haben. Danach soll der 30-Jährige immer aggressiver geworden sein und ihm in das rechte Auge gespuckt haben. Wenig später stach der Angeklagte zweimal mit einem Zellenschlüssel in Richtung des Kopfes und Halses des JVA-Mitarbeiters, so der Vorwurf.

Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung sollen beide zu Boden gegangen sein. Der JVA-Beamte trug unter anderem eine etwa sechs Zentimeter lange Risswunde am Hals davon.

War Zellendurchsuchung Auslöser?

Mit Hilfe herbeieilender Gefängnismitarbeiter soll die Situation unter Kontrolle gebracht worden sein. Der Hauptangeklagte und ein weiterer Angeklagter wurden daraufhin in einen anderen Trakt verlegt. Dabei sollen sich beide gewehrt haben.

Einige Wochen zuvor soll es in der Zelle des 30-Jährigen eine Durchsuchung gegeben haben. Da er sich geweigert haben soll, die Zelle zu verlassen, wendeten die Beamten offenbar unmittelbaren Zwang an.

Angeklagter greift nach Waffe im Gerichtssaal

Der Hauptangeklagte war 2017 zunächst zu fast 13 Jahren Haft verurteilt worden, weil er in einer Asylunterkunft im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech versucht hatte, einen Mitbewohner zu ermorden.

Während der Gerichtsverhandlung gegen ihn in Augsburg hatte er nach der Dienstwaffe eines Polizisten gegriffen. Daraufhin soll er versucht haben, fünf Richter und einen Staatsanwalt zu erschießen. Dafür wurde er abermals schuldig gesprochen - weitere zehn Jahre Haft.

Was ihn nach dem heutigen Urteilsspruch erwartet, ist unklar. Voraussichtlich am Nachmittag wird das Landgericht in Regensburg urteilen.