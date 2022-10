Vier Gefangene attackieren Beamten in der JVA Straubing

Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt aktuell gegen vier Gefangene der örtlichen Justizvollzugsanstalt. Sie sollen einen Justizvollzugsbeamten angegriffen haben. Das bestätigten sowohl ein Sprecher der Regensburger Staatsanwaltschaft als auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern dem BR. Erst im Juli vor einem Jahr hatte ein Insasse der JVA Straubing einen Justizbeamten mit einem Messer angegriffen.

"Leichtere" Stichverletzungen am Hals

Die Insassen sollen den Beamten bereits am Mittwoch vergangener Woche in der JVA Straubing überfallen haben. Wie der Leiter der JVA, Hans Amannsberger, dem BR sagte, sei der Bedienstete gerade auf dem Weg nach Hause gewesen, als die vier Gefangenen ihn auf einem Flur der Anstalt abgepasst, umringt und verletzt hätten.

Aus der BR Mediathek: "BR Retro - Die JVA Straubing 1962"

Nach Angaben des Polizeipräsidiums kam ein "Tatwerkzeug" zum Einsatz, das in "Richtung des Mitarbeiters" geführt wurde. Medienberichten zufolge, handelt es sich um einen Schlüssel, mit dem die Häftlinge dem Beamten in den Hals gestochen haben sollen. Zu weiteren Einzelheiten wollten sich die Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern. Nach Angaben Amannsbergers erlitt der Attackierte "leichtere Verletzungen am Hals".

Beamter löst nach Angriff Alarm aus

Der Justizvollzugsbeamte soll sich zunächst gegen den Angriff gewehrt und dann an einem Sprechfunkgerät, das er bei sich hatte, Alarm ausgelöst haben. Daraufhin sollen ihm Kollegen zu Hilfe gekommen sein, so der Gefängnisleiter.

Der Vorfall habe sich in einer Abteilung des Hafthauses ereignet, in der Gefangene untergebracht seien, die durchaus als gefährlicher eingestuft würden, aber nicht so schwer, dass sie sich in Einzelhaft befänden, sagte Amannsberger im BR-Interview. Die vier Insassen verbüßen wegen unterschiedlicher Taten Haftstrafen im Straubinger Gefängnis.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gefängnismeuterei

Nach dem Vorfall wurden die vier Angreifer in Einzelhaft genommen und im Anschluss in verschiedene Haftanstalten in Bayern verlegt, heißt es von der Justizvollzugsanstalt Straubing.

Warum der Justizvollzugsbeamte angegriffen worden war, ist noch unklar. Die Kripo Straubing ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefängnismeuterei und Bedrohung.

Zuerst hatte die Mediengruppe Bayern darüber berichtet.