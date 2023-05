Artikel mit Audio-Inhalten

Urteil im Münchner "Todespfleger-Prozess" erwartet

In einem Münchner Krankenhaus sollen zwei Patienten von ihrem Krankenpfleger ermordet worden sein. In drei weiteren Fällen ist von versuchtem Mord die Rede. Nach 24 Verhandlungstagen am Landgericht München wird jetzt das Urteil gefällt.