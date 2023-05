Streik ab Sonntag: Diese Rechte haben Bahnkunden

2022 war ein Rekordjahr für die Deutsche Bahn: Negativrekord in Sachen Pünktlichkeit. Dafür zahlte das Unternehmen auch eine Rekordsumme an Verspätungs-Entschädigungen, nämlich 92,7 Millionen Euro - zweieinhalb mal so viel wie 2021. 2023 könnte als weiteres Rekordjahr in die Bahngeschichte eingehen, diesmal im Hinblick auf Streiks. Und weil ein Streik als "außergewöhnlicher Umstand" gilt, ist auch die Rechtslage etwas anders als sonst.

Die Bahn verspricht Kulanz

Immerhin hat die Bahn erklärt, dass für den Streikzeitraum gelöste Karten unter bestimmten Umständen kulanterweise erstattet werden. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Artikel oder bei der Kundenhotline der Bahn.