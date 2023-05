Leichtes Hochwasser nach Regen in Niederbayern

Dauerregen hat in Niederbayern zu leichtem Hochwasser geführt. Betroffen sind vor allem die Flüsse Donau, Isar und Vils, jedoch ist die Tendenz sinkend.

Donau bei Kelheim steigt noch leicht

Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern am Freitag meldet, wurde am frühen Freitagmorgen die Meldestufe 1 am Donaupegel Kelheim überschritten. Nach Angaben des HND wird der Pegel weiter leicht ansteigen, bis Meldestufe 2 erreicht ist.

Isar ziemlich angeschwollen

Auch die Isar führt viel Wasser: Der Pegel an der Messstelle Plattling im Landkreis Deggendorf überstieg am Freitagmorgen die Meldestufe 1 und lag um 6.30 Uhr zehn Zentimeter über dieser. Ein weiterer wesentlicher Anstieg wird dort laut HND derzeit nicht mehr erwartet.

In der Stadt Landshut wurde die Meldestufe 1 ebenfalls leicht überschritten. Das Wasser wird dort aber voraussichtlich nicht weiter steigen.

Vils-Hochwasser bereits rückläufig

Der Pegel der Vils in Dietelskirchen im Landkreis Landshut erreichte bereits am Donnerstagnachmittag Meldestufe 1. Dort ist das leichte Hochwasser seit 3 Uhr am Morgen rückläufig.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, lässt der Regen in Niederbayern am Freitag nach. Am Samstag kommt es nur noch selten zu Schauern.