Urteil gegen Masken-Arzt abgemildert: Ein Jahr auf Bewährung

Milderes Urteil: Im Berufungsprozess um den sogenannten Passauer "Masken-Arzt" am Landgericht Passau gibt es ein neues Urteil - und das fällt deutlich milder aus als in erster Instanz. Am Ende steht nun eine Bewährungsstrafe und kein Berufsverbot.