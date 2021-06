Unwetter über Niederbayern: Sturzflut verwüstet Schreinerei

Sturzflut verwüstet Räume einer Schreinerei

Einer der Geschädigten im Landkreis Regen ist die Schreinerei Graf in Bodenmais, deren Büroräume der Starkregen und Gewitter-Hagel der letzten Nacht komplett mit Wasser und Schlamm überflutet haben. Die Räume mit allen Rechnern, Betriebsunterlagen und den Bauplänen für alle laufenden Kundenprojekte standen 1,70 Meter unter Wasser, erzählt Besitzer Josef Graf. Auch Werkstatt und Holzlager wurden rund 30 cm hoch mit Wasser und Schlamm geflutet. Der Betrieb ruht momentan. Die 15 Beschäftigten räumen auf, ebenso Feuerwehr, Verwandtschaft und Nachbarn. Die Schreinerei liegt mitten im Ort, aber am Fuße eines Hangs. Von dort und von einem kleinen Bach in der Nähe kam das Wasser, das auch Türen und Fenster eingedrückt hat. Wie hoch sein Schaden ist, kann Josef Graf noch nicht beziffern. Er geht von einem Totalschaden in den Büroräumen aus.

Die Feuerwehr war in Bodenmais die ganze Nacht im Einsatz, um vollgelaufene Keller auszupumpen. Auch jetzt werden noch Keller ausgepumpt. Einsatzkräfte des THWs helfen. Viele Straßen und Parkplätze sind dick mit Schlamm verdreckt. Radlader helfen beim Aufräumen.