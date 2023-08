Unwetter in Bayern: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Gewitter und starke Regenfälle haben in Teilen Bayerns in der vergangenen Nacht zu Unfällen geführt. Es gab mehrere Polizei- und Feuerwehreinsätze.

Radfahrer stirbt im Unterallgäu

Bei einem tragischen Unfall ist in der Nacht im Unterallgäu ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers (Gemeinde Sontheim). An der Unfallstelle war ein Baum umgestürzt und ragte über die Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der 64 Jahre alte Radfahrer den Baum übersah und dagegen fuhr. Feuerwehrkräfte, die bereits unterwegs gewesen waren, um den Baum von der Straße zu holen sowie Rettungsdienst und Notarzt konnten den Mann nicht mehr reanimieren. Ein Gutachter soll helfen, den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

Aquaplaning auf A96 - Zwei Schwerverletzte

Auf der Autobahn 96 nahe Memmingen sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin bei einem Unfall wegen Aquaplanings schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer hatte am späten Dienstagabend bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte demnach von der Straße, überschlug sich mehrfach und kam auf der linken Seite zum Liegen. Der junge Mann und seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Beide wurden schwer verletzt.

Räumung des Volksfestes in Aidenbach in Niederbayern

Wegen der starken Regenfälle ist am Dienstagabend das Volksfest von Aidenbach etwas früher zu Ende gegangen als geplant. Weil in der Nähe des Volksfestplatzes eine Flutmulde übergelaufen war, und eine Überschwemmung des Festplatzes drohte, seien die Besucher gegen 22.30 Uhr gebeten worden, das Gelände zu verlassen, teilte die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern am Morgen auf Anfrage mit.

Wegen der Unwetter verzeichnete die Polizei den Angaben zufolge in der Nacht in der Region noch neun weitere Einsätze. Unter anderem seien kleinere Überfluten und umgestürzte Bäume gemeldet worden. Es seien keine größeren Schäden registriert.

Keine größeren Schäden in Oberbayern

Unwetter haben auch in Oberbayern für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Zwischen Marquartstein und Unterwössen waren Bäume umgestürzt. Ansonsten hätten die gestrigen Gewitter laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu keinen größeren Schäden geführt. Ein Sprecher sagte am Mittwoch, es habe zwar ein paar umgestürzte Bäume gegeben, aber sonst sei "nichts Dramatisches passiert". Alle ihm bekannten Schäden konnten in kurzer Zeit wieder behoben werden, so der Sprecher.

