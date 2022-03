Unterallgäu: Bankmitarbeiterinnen stoppen mutmaßliche Betrüger

Der Trick war immer der gleiche: Mit gefälschten Personalien Bargeld in Banken abheben. Deutschlandweit hat das funktioniert, im Unterallgäu kam die mutmaßliche Betrüger-Bande damit nicht durch. Ihr Prozess startet heute am Landgericht in Memmingen.