Neues Herzkatheterlabor an der Uniklinik Regensburg

Am Regensburger Uniklinikum wurde am Freitag ein neues Herzkatheterlabor eingeweiht. Modernste Geräte sollen ein umfassendes Leistungsspektrum der Herzkathetertechnik und auch außergewöhnliche Eingriffe ermöglichen, hieß es.

Verschiedene Behandlungen gleichzeitig in einem Labor möglich

Eingriffe am Herzen sollen im neuen Labor schnell, schonend oder in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Fachbereichen durchgeführt werden – ob bei Notfällen oder langwierigen Erkrankungen, erklärte Professor Lars Maier, Vorsitzender des Herzzentrums an der Uniklinik Regensburg (UKR). "Zum einen ist es ein Hybridlabor. Das heißt: Wir können hier mehrere Dinge gleichzeitig machen. Wir können hier sowohl Herzinfarkte behandeln. Aber auch Herzklappen reparieren. Und wir können hier auch Rhythmusstörungen behandeln. Also verschiedene Dinge in einem Labor."

Überlebenschancen steigen durch hochwertige Versorgung

Maier verweist darauf, dass bundesweit jährlich fast zwei Millionen Menschen wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jedes Jahr erleben etwa 60.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur zehn Prozent überleben ihn. Gerade bei älteren Menschen sei es daher notwendig, schnell, aber auch schonend eine Behandlung durchzuführen – minimalinvasiv. "Je älter die Patienten werden, desto weniger können wir die Herzklappen durch eine offene Herz-OP operieren." Für ältere Patienten ist daher das Herzkatheterlabor entwickelt worden, da hier – zum Beispiel nur durch einen Stich an der Leiste – Stents gesetzt werden können.

Modernste Technik in der Region

Das Labor verfügt über die modernste Technik in der Region und bietet Platz für ein größeres Behandlungsteam aus unterschiedlichen Fachbereichen. Auch komplizierte Fälle, die in anderen Krankenhäusern in Niederbayern und der Oberpfalz nicht behandelt werden können, werden an die Uniklinik Regensburg verwiesen.

"Die umliegenden Krankenhäuser geben ihr Bestes. Aber wenn sie nicht weiterkommen, müssen wir schon das ein oder andere Mal die Kohlen aus dem Feuer holen." Lars Maier, Vorsitzender des Herzzentrums an der Uniklinik Regensburg

Die moderne Technik ist auch dank tausender Einzelspenden möglich, auch von ehemaligen Patienten. Unter anderem deswegen sind hier komplizierte Eingriffe wie das Absaugen einer Lungenembolie durch einen Katheter möglich – der erste Eingriff dieser Art außerhalb der USA.