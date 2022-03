Ukraine-Krieg: Hilfsangebote und Entwicklungen in Unterfranken

Landkreis Rhön-Grabfeld holt 125 ukrainische Geflüchtete an der polnischen Grenze ab

125 ukrainische Geflüchtete haben am Dienstag (08.03.22) um 22.00 Uhr den Landkreis Rhön-Grabfeld erreicht. Das teilte das Landratsamt in Bad Neustadt mit. Der Landkreis hatte gemeinsam mit dem BRK-Kreisverband Rhön-Grabfeld drei Reisbusse an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Diese sollten vor allem Frauen und Kinder aufnehmen, so das Landratsamt.

In einem Flüchtlingslager rund drei Kilometer vor der ukrainischen Grenze wurden Ausreisewillige in Empfang genommen. Koordiniert wurde das ganze durch die polnischen Behörden und Freiwilligen vor Ort. An Bord sorgte ein ukrainisch-sprechender Arzt mit dem BRK-Team für die Erstversorgung. Eine Mitarbeiterin des Landratsamtes unterstützte beim Übersetzen.

Laut Landratsamt sind die Geflüchteten wohlauf und werden vorerst in den Schullandheimen Rappershausen und Bauersberg sowie im ehemaligen Bildungshaus St. Michael untergebracht. In den nächsten Tagen sollen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Kleidung, Nahrung und allem Nötigen versorgt werden. Außerdem werden sie bei der Ausländerbehörde registriert, um Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu können. Nach und nach sollen unter anderem auch Kinderbetreuungsplätze organisiert werden.