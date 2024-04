Waffenexperte zu Langweid-Morden: Behörden sind gefordert

Wie der Experte weiter erklärt, sei bei der Verschärfung der Waffengesetzte nie die Frage gestellt worden, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll: "Und so haben wir in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Arbeit für die gleiche Zahl von Sachbearbeitern geschaffen". Das führe dazu, dass bei den Behörden Flüchtigkeitsfehler gemacht werden. Den sieht er auch im Fall von Langweid, wo der Informationsfluss nicht funktioniert habe. Ob die Polizei nicht ordnungsgemäß informiert habe oder die Waffenbehörde nicht nachfragte habe, das müsse jetzt die Gerichtsverhandlung zeigen.

"Impulsives Verhalten" laut Anklageschrift

Zum Auftakt der Verhandlung wurde heute die Anklageschrift verlesen. Der folgte der 64-Jährige regungslos. Es habe immer wieder Streit unter den Nachbarn in der Schubertstraße in Langweid gegeben, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe den anderen Mitbewohnern Vorgaben machen wollen und habe ein "impulsives Verhalten" an den Tag gelegt, wenn sich die Nachbarn nicht seinen Vorstellungen gemäß verhielten.

Am Tattag habe der Angeklagte einen Nachbarn beschimpft, der seinerseits mit Beleidigungen reagiert haben soll. Als dieser dann auch noch die Polizei alarmierte, war laut Staatsanwaltschaft das Maß für den Angeklagten voll. Er habe beschlossen, die Nachbarn zu töten. Die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten sei zu keiner Zeit eingeschränkt gewesen, so der Staatsanwalt. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.