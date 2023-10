Rätselhaftes Weltall: Mysteriöse "JuMBO"-Objekte entdeckt

Der Orionnebel erscheint am Schwert des Sternbilds Orions als verschwommener Fleck. Im Winter ist er auch in Bayern am Nachthimmel zu sehen. Astronominnen und Astronomen schätzen den Orionnebel vor allem als Region, die ihnen verrät, wie Sterne und Planeten entstehen. Doch nun hat das James Webb-Weltraumteleskop im Herzen des Orionnebels Himmelskörper aufgespürt, die den Forschenden vor allem verraten, dass sie etwas bei der Sternentstehung noch nicht verstanden haben: Eigentlich sollte es diese mysteriösen Objekte namens "JuMBO" gar nicht geben. Über die JuMBOs im Orionnebel berichten zwei Forscher in einer auf dem Preprint-Server ArXiv erschienenen Studie.

JuMBOs im Orionnebel geben Rätsel auf

Über fünfhundert junge Himmelskörper konnte das James Webb-Weltraumteleskop im offenen Sternhaufen Trapez des Orionnebels in rund 1.300 Lichtjahren Entfernung von der Erde beobachten. Diese Objekte weisen das 0,6- bis zu 13-fache der Masse des Planten Jupiter auf. Auffällig an diesen Objekten ist vor allem, dass die Forscher über 40 Doppelsysteme beobachten konnten, in denen zwei oder sogar drei der Himmelskörper einander umkreisen. Das brachte ihnen auch ihren den Namen ein: "JuMBO" ist ein Akronym für die englische Bezeichung "Jupiter-Mass Binary Object", zu Deutsch etwa "Doppelsystem mit jupiterähnlicher Masse".

