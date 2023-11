Trend in der Baubranche: Renovieren statt Neubau

Die Apothekerin Dr. Anna Katharina Koller-Mendl wollte sich eigentlich mit ihrem Mann zusammen ein Haus in Erlangen bauen. Doch das war beiden dann doch zu teuer, vom Grundstück bis zu den Baupreisen. Die 35-Jährige zog zurück in die Oberpfalz, suchte sich dort eine Stelle und stockt nun lieber ihr Elternhaus im ländlichen Poppenricht nahe Amberg auf. Die Eltern wohnen im Erdgeschoss. Die Tochter baut momentan den ersten Stock zur Wohnung aus, mit Kachelofen, neuen Fenstern, neuem Bad.

Wohnen in einem Haus: Eltern können helfen

Das ist nicht nur günstiger, sondern sie findet es sogar zeitgemäßer: "Ich finde das sehr modern. Man hat dann auch die Möglichkeit, sich als Familie gegenseitig zu unterstützen und erzeugt außerdem keinen neuen Flächenverbrauch", sagt die Bauherrin Koller-Mendl. Die Eltern können zudem helfen, die Bauarbeiten zu überwachen und zu regeln. Tochter und Schwiegersohn, beide berufstätig, haben zu wenig Zeit dafür. Außerdem sind ihre Erfahrungen, wie man mit Handwerkern verhandelt oder Angebote einholt, ganz nützlich, findet Anna Katharina Koller-Mendl.

In Etappen renovieren statt neu bauen

Ein Anbau ans Elternhaus oder das Haus der Oma übernehmen – so was war früher schon üblich, galt später in Zeiten günstiger Baukredite als altmodisch. Jetzt besinnen sich viele wieder darauf, bestehende Altbauten zu erweitern, zu sanieren oder zu modernisieren. Manche machen es sogar in Etappen, planen, die Vorhaben über Jahre zu strecken, zum Beispiel erst das neue Bad, dann nach und nach neue Fenster - ganz wie es in der Großeltern-Generation durchaus üblich war. Dazu viel Eigenleistung, wenn möglich. Denn so überhebt man sich finanziell nicht.

Fensterbau – für Altbauten braucht man mehr Monteure

Georg Braun, Fensterbau-Unternehmer aus Weiding im Landkreis Cham, merkt den Trend weg vom Neubau. Er hat deshalb seine Fenster-Produktion heuer schon zurückgefahren. Denn es wird weniger gekauft. Seine rund 80 Beschäftigten, vor allem Fachkräfte, möchte er aber unbedingt halten. Der Einbau von Fenstern in Altbauten ist deutlich aufwendiger als der im neuen Rohbau. Man braucht dafür also mehr Monteure. So ohne weiteres aus der Produktion Leute umschichten, geht zwar wegen der Qualifikation nicht so einfach. Aber das Unternehmen überlegt sich einiges, um alles am Laufen zu halten. So hat man zum Beispiel das Geschäft mit Markisen, das man in den Jahren des Baubooms wegen Arbeitsüberlastung an eine andere Firma ausgelagert hatte, vor kurzem wieder zurückgeholt.