Hunderte Tiere nach mutmaßlichem Wolfsangriff vermisst

Aufregung in der Rhön: In der Nacht auf Montag hat vermutlich ein Wolf Jagd auf Weidetiere gemacht. Wie viele Herdentiere er dabei getötet hat, ist bislang unklar. Mehrere hundert Schafe und Ziegen werden vermisst und irren in der Hochrhön umher.

Schäfer findet statt ganzer Herde nur einzelne Tiere

Betroffen ist beispielsweise der Rhönschäfer Julian Schulz aus Ginolfs im Landkreis Rhön-Grabfeld. 140 Schafe und Ziegen hatte seine Herde auf der Weide nahe der Hochrhönstraße ursprünglich. Im Gespräch mit BR24 erzählt er, dass er am Morgen nur noch vier Schafe auf seiner Weide angetroffen habe. Einen toten Ziegenbock hat er bereits gefunden, außerdem ein verletztes Lamm und einen weiteren Ziegenbock. Die anderen gut 130 Tiere versucht er jetzt wieder einzusammeln. "Ich hoffe, dass ich überhaupt einen Bruchteil wiederfinde", so der Schäfer verzweifelt.

Schulz geht davon aus, dass seine Tiere jetzt über die gesamte Hochrhön verteilt sind. Ständig würden ihn Anrufe erreichen, dass irgendwo Schafe umherliefen. Möglicherweise hat sie der Wolf sogar bis nach Hessen getrieben, mutmaßt der Schäfer.

Schäfer sind sauer auf Wolfspolitik

Entdeckt hatte den Wolfsriss ein Kollege. Dieser hat seine Weide mit gut 800 Tieren direkt an der Hochrhönstraße, berichtet Schulz. Fünf bis sechs tote Schafe habe der Kollege bereits gefunden, auch er sucht momentan seine anderen Tiere. "Ich hab die Schnauze voll. Wenn das so weitergeht mit der Wolfspolitik – so viele Wölfe, wo wollen wir denn noch hin, ich hab so einen Zorn!", schimpft Julian Schulz. Bereits vor drei Tagen habe es am Arnsberg einen Übergriff von einem Wolf gegeben.

Neun Regionen in Bayern mit standorttreuen Wölfen

Das für das bayerische Wolfsmonitoring zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) gibt auf seiner Internetseite derzeit neun Regionen mit standorttreuen Tieren an (Stand Oktober 2023). Ein Wolf gilt als standorttreu, wenn er "über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nachgewiesen wird oder wenn ein Wolfsrüde und eine Wolfsfähe gemeinsam ihr Territorium markieren bzw. eine Reproduktion belegt ist".

Zwei der vom LfU angegebenen Regionen überlappen sich mit Hessen (Wildflecken) und Thüringen (Zella-Röhn) und werden im Monitoring den anderen beiden Bundesländern zugeordnet. Die Gebiete in den Allgäuer Alpen und im Bayerischen Wald liegen in den Grenzregionen Tschechien und Österreich. Weitere Nachweise von standorttreuen Wölfen in Bayern gibt es laut LfU im Altmühltal, im Manteler Forst, bei Grafenwöhr und im Veldensteiner Forst sowie am Staffelsee.

Seit den 1990er-Jahren gibt es wieder Wölfe in Deutschland, seit 2006 werden sie auch in Bayern nachgewiesen. Seitdem wird über den Umgang mit dem Wolf diskutiert, auch über eine sogenannte Entnahme, also einen Abschuss. In Bayern kann dieser unter strengen Voraussetzungen beim Landratsamt beantragt werden.