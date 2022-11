Toter Senior in Nürnberg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Vor knapp zwei Wochen wurde in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Peter die Leiche eines Mannes gefunden. Der 71-Jährige starb durch massive Gewalt gegen den Kopf und den Oberkörper – das ergab die Obduktion. Nun nahm die Polizei einen verdächtigen Mann fest.

Hintergründe der Tat noch unklar

Es handelt sich um einen 32-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erging Haftbefehl gegen ihn. Er sitzt in Untersuchungshaft. In welcher Beziehung der Tatverdächtige und das Opfer stehen, ist derzeit unklar, so die Polizei. Auch die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt.

Verdächtiger setzte sich nach Sachsen ab

Dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte, sei "nicht von Anfang an klar" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Erst im Laufe der Woche sei durch Spuren am Tatort der Verdacht auf den 32-Jährigen gefallen. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich nach Leipzig abgesetzt. Dort wurde er mit Unterstützung von Spezialkräften des Mobilen Einsatzkommandos am vergangenen Freitag verhaftet. Eine Angehörige hatte den Toten vor zwei Wochen in seiner Wohnung gefunden.

Polizei sucht Zeugen aus der Tatnacht

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht vom 4. auf den 5. November einen Streit zwischen zwei Männern oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Schlossstraße und Zerzabelshofstraße in Nürnberg gemacht haben. Hinweise können an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 weitergegeben werden.