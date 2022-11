Selenskyj in Cherson: "Der Anfang vom Ende des Krieges"

Nach Angaben Selenskyjs haben Ermittler in den zurückeroberten Teilen der Region Cherson bislang bereits mehr als 400 russische Kriegsverbrechen aufgedeckt. Es seien Leichen von Soldaten und Zivilisten gefunden worden. Weiter sagte er in seiner abendlichen Video-Botschaft am Sonntag, es würden zurückgebliebene russische Soldaten und Söldner festgenommen. In 226 Ortschaften mit insgesamt über 100.000 Einwohnern sei der Rechtsstaat wiederhergestellt worden. Vorwürfe, Zivilisten seien getötet und verschleppt worden, weist Russland zurück.

Kremlsprecher kommentiert Besuch nicht direkt

Einwohner berichteten, die abziehenden russischen Truppen hätten die Stadt geplündert. Sie zerstörten auch wichtige Infrastruktur, bevor sie sich zurückzogen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte den Besuch von Selenskyj in Cherson nicht kommentieren, sondern sagte lediglich: "Sie wissen, dass es sich um das Gebiet der Russischen Föderation handelt."

Mit Informationen von Reuters und AP