Tote bei Brand in Kulmbach: Identität wohl geklärt

Am Mittwochmorgen sind in einem brennenden Haus in Kulmbach zwei Tote gefunden worden. Dabei handelt es sich vermutlich um zwei Frauen. Wie das Landratsamt Kulmbach am Donnerstag auf Nachfrage von BR24 mitteilt, gehe man davon aus, dass es sich bei den Opfern um eine Mitarbeiterin des Landratsamts und deren Mutter handle, eine ehemalige leitende Beschäftigte der Behörde. In einer Mitteilung heißt es daher: "Der Landkreis Kulmbach trauert."

Polizei wartet Obduktionsergebnisse ab

Beide Frauen hätten das Haus im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg bewohnt, in dem am Mittwoch gegen drei Uhr nachts ein Feuer ausgebrochen war. Wie es aus dem Landratsamt heißt, sei eine der Frauen zuvor fast zehn Jahre in der Bauabteilung des Landratsamtes beschäftigt gewesen. Die Mutter sei bis zu ihrer Versetzung in den Ruhestand stellvertretende Amtsärztin gewesen.

Die Polizei bestätigte die Identität der beiden Opfer indes noch nicht. Die Angaben des Landratsamtes seien "naheliegend", heißt es. Zur absoluten Sicherheit müssten allerdings noch die Ergebnisse der Obduktion abgewartet werden.

Brandursache weiterhin unklar

Auch die Frage, warum das Feuer in dem Einfamilienhaus ausbrach, könne noch nicht beantwortet werden, so die Polizei. Am Donnerstag seien zur Klärung und Spurensicherung erneut Experten der Kriminalpolizei vor Ort.

Das Feuer hatte am Mittwoch rund 130 Feuerwehrleute für fast sechs Stunden beschäftigt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Bei Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute die zwei toten Personen im ersten Obergeschoss des Hauses. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Am Mittwoch hatte ein Polizeisprecher mitgeteilt, dass auch Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) für die weiteren Ermittlungen hinzugezogen werden.