Kulmbach: Zwei Tote in brennendem Haus gefunden

Zwei Tote sind am Mittwochmorgen in einem brennenden Haus in Kulmbach gefunden worden. Sie sind noch nicht identifiziert. Auch weitere Fragen sind noch offen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.