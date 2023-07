Abgebrannt: Wie geht Kirche ohne Gotteshaus?

"Einen wichtigen Ort verloren"

Nach dem Brand sei es vielen nicht so gut gegangen, sagt Dominik Drogat. Er ist Religionspädagoge und sagt, dass alle einen wichtigen Ort verloren hätten. "Weil in der Christuskirche ihre Taufe war oder sie die Beerdigung von nah stehenden Personen erlebt hatten. Das hat echt ein bisschen gedauert, bis wir das wieder unter den Füßen hatten", sagt Drogat. Reden und Zusammensein, das hätte viel geholfen.

Die Wiese vor der ehemaligen Kirche ist seit dem Brand im Dauereinsatz. Wenn das Wetter mitmacht, finden hier Gottesdienste und Feste statt. Schon rund vier Wochen nach dem Brand wurde auf der Wiese ein kleines Mädchen getauft. Auch die Gemeinde hilft immer mit, um eine Lösung zu finden. Das Ziel: Keine Veranstaltung soll abgesagt werden.

Der Bürgermeister lobt den Zusammenhalt

Bürgermeister Florian Hoffmann hat eine besondere Beziehung zur Christuskirche. Als Feuerwehrkommandant war er in der Brandnacht im August 2021 einer der ersten am Unglücksort. "So etwas vergisst man nicht. Ich kam an und hab' gesehen, dass die Kirche lichterloh brennt und nicht zu retten ist. Das war ein sehr bedrückendes Gefühl".

Gleichzeitig sei er überwältigt, wie dieses Ereignis die Uttinger zusammengeschweißt hat. Vor allem wenn eine Veranstaltung wegen Regen "ins Wasser fällt": "Dann findet man eine Unterkunft, wenn das Wetter mal nicht passt. Das ist wirklich ganz toll, was da auch für ein Zusammenhalt da ist", sagt Hoffmann.

Warum es gebrannt hat, konnte nicht ermittelt werden. Der Schaden beträgt mehr als zwei Millionen Euro. Die gute Nachricht: Die Christuskirche in Utting wird wiederaufgebaut. Nächstes Jahr, so hoffen die Eberhardts, können sie in einer neuen Kirche Gottesdienste feiern.