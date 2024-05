Titanwurz in Bayreuth: Größte Blume der Welt blüht bald wieder

An der Universität Bayreuth blüht bald erneut die größte Blume der Welt, die Titanwurz (Amorphophallus titanum). Wie der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) am Dienstag mitteilt, sei der exakte Blühtermin – wie immer – nicht genau vorherzusagen.

Titanwurz: Größte Blume der Welt blüht nur selten

Die Pflanze stammt aus Sumatra in Indonesien und zählt zu den Aronstabgewächsen. Rein statistisch blüht sie nur etwa alle drei Jahre und auch dann nur für zwei Tage und Nächte. Das optische Spektakel hat allerdings einen kleinen Haken, denn sobald sie blüht, verströmt sie einen ziemlich unangenehmen Geruch.

Die Uni Bayreuth ist im Besitz von drei Pflanzen. Die jetzt blühende Titanwurzpflanze ist 21 Jahre alt und hat bereits zwei Mal geblüht: 2018 blühte sie in ihrer damaligen Heimat, im Palmengarten in Frankfurt, wo sie 1,2 Meter groß wurde. Seit Juli 2021 ist die Pflanze in der Wagnerstadt und blühte dort auch kurz nach ihrer Ankunft, damals erreichte sie eine Höhe von 1,66 Meter. Das erste Mal überhaupt blühte 2014 eine Titanwurz im ÖGB – zuletzt 2022, insgesamt ist es die neunte Blüte einer Titanwurz in Bayreuth.

Pflanze riecht nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern

Die Kultur der Titanwurz in botanischen Gärten gilt als schwierig, da ihre riesige Knolle sehr empfindlich ist und leicht von Pflanzenschädlingen befallen wird. Ihren Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern verströmt die Pflanze nur in den ersten Stunden ihrer Blütezeit. Er dient dazu, spezielle Käfer und Insekten zur Bestäubung anzulocken. In Indonesien heißt die Titanwurz deswegen wohl auch Bunga Bangkai, was übersetzt "Leichenblume" bedeutet. Englisch heißt sie auch "Corpse Flower", was ebenfalls Leichenblume bedeutet.

Zur Blütezeit: Webcam und verlängerte Öffnungszeiten

Eine blühende Titanwurz sei übrigens auch in Sumatra eine Sensation, für die, wie es heißt, "alle in den Wald rennen", so die Uni Bayreuth weiter. Wie oft das sei, wisse man nicht. In wenigen Tagen soll es soweit sein, bis dahin kann die Blütenentwicklung, wie auch in den vergangenen Jahren, über eine Webcam [Externer Link] verfolgt werden. Zur Blüte werde das Tropenwaldhaus am ÖBG dann abends bis 21 Uhr geöffnet sein. Ansonsten ist die einzigartige Pflanze von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 16 Uhr zu sehen. In den vergangenen Jahren haben immer tausende Interessierte den ÖBG während der Titanwurzblüte besucht.