Tierische Fahndung: Polizei jagt Schlangen in Niederbayern

In Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim ist am Donnerstag eine etwa 1,2 Meter lange Schlange gesichtet worden. Ein Anwohner entdeckte die hellhäutige Schlange auf dem Gehweg, so die Kelheimer Polizei. Noch bevor die Beamten eingreifen konnten, verkroch sich das Reptil in einem Gebüsch eines angrenzenden Firmengeländes. Bis heute konnte die Schlange nicht gefunden werden.

Nordamerikanische Kornnatter ungefährlich

Ein Foto, das der Anwohner gemacht hatte, wurde an eine Reptilienauffangstation gesandt. Ein Experte geht davon aus, dass es sich um eine nordamerikanische Kornnatter handelt. Sie gilt als harmlos. Nachdem die Natter bei uns nicht heimisch ist, vermutet die Polizei, dass sie einem privaten Reptilienhalter entwischt sein könnte. Wer die Kornnatter entdeckt, soll sich bei der Polizei melden.

Schlangen auch in Passau unterwegs

Auch die Polizei in Passau hatte am Donnerstag einen Schlangeneinsatz. Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs wurden zwei bis zu zwei Meter lange Schlangen entdeckt. Eins der beiden verirrten Tiere konnte durch einen Beamten an eine Reptilienexpertin übergeben werden. Die Fachfrau konnte Entwarnung geben - es handelte sich lediglich um ungefährliche Äskulapnattern.