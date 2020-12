Schlangen Zwischen Angst und FASZINATION

Verbreitung Schlangen gibt es (fast) überall

Schlangen werden in drei große Gruppen unterteilt: Würgeschlangen, Nattern und Vipern. Die Längen der verschiedenen Schlangenarten liegen zwischen etwa zehn Zentimetern und sieben Metern. Sie leben durchweg räuberisch und hauptsächlich einzeln - vielleicht macht sie das so unheimlich.



Schlangen existieren schon seit mehr als 100 Millionen Jahren und haben nahezu alle Lebensräume der Erde erobert. Es gibt sie überall - mit Ausnahme von Arktis, Antarktis, Dauerfrostgebieten und einigen Inseln. 3.848 Schlangenarten (Stand: August 2020) sind laut Reptile Database bisher bekannt. Es wird vermutet, dass es noch viele unentdeckte Arten gibt.



An die Luft, ans Wasser, ans Land



Die Abstammung der bein- und armlosen Reptilien ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die meisten Arten legen Eier, es gibt aber auch lebendgebärende. Schlangen sind wie alle Reptilien sogenannte ektotherme Tiere, ihre Körpertemperatur hängt also stark von der Umgebungstemperatur ab. Sie sind in allen Ökosystemen zu Hause. Am Boden, im Wasser, unter der Erde und sogar in der Luft: Es gibt in den Tropen Schlangen, die ihren Körper so abplatten, dass sie damit von Baum zu Baum gleiten können.