Tiere streicheln gegen Stress? Klappt an der Uni Regensburg!

Der dreijährige Australian Shepherd Aljosha und seine Trainerin Silke Schworm machen sich immer freitags bereit für die tierische Sprechstunde an der Universität in Regensburg: Das heißt für den spielfreudigen Rüden, ein spezielles Geschirr anzuziehen und für die Professorin und Hundetrainerin Silke Schworm vollste Aufmerksamkeit auf ihren Gefährten.

Seit Beginn der Pandemie gibt es nun schon das Angebot für Studierende, einmal in der Woche bei Silke und ihrem Team vorbeizuschauen. Die Nachfrage nach dem "Ausgleich zum stressigen Uni-Alltag" ist groß.

Idee fürs Wohlbefinden

Trainerin Silke hatte die Idee, weil sie den Alltag in der Uni immer sehr ernst empfand. Sie selbst weiß als ausgebildete Hundetrainerin über die Vorzüge der Vierbeiner und die Wirkung, die sie auf einen gestressten Menschen haben. Für sie ist es besonders erfüllend, die Studierenden lachend im Spiel mit den Hunden zu sehen: "Ich sehe, dass Studierende hier während der Sprechstunde auch mal loslassen können." Mit Hilfe eines Leckerli-Beutels können sich die Hunde orientieren, wer gerade die Bezugsperson ist. Auch sonst gibt es einige Spiel-Utensilien - wie einen Schnüffelteppich - die den Umgang mit den Vierbeinern noch unterhaltsamer machen.

Vier Pfoten, vier Teams

Damit es für die Hunde nicht zu anstrengend wird, gibt es innerhalb der zwei Stunden vier Hundeteams, die durchtauschen. Ein Hund ist höchstens eine halbe Stunde im Raum, dann wird abgewechselt. Mit Aljosha und Silke im Team ist die italienische Wasserhündin Phoebe mit Trainerin Kathrin Schopka. Die Hunde sind ausgebildet und wurden auf Eignung für die Sprechstunde speziell geprüft. Phoebes Frauchen engagiert sich ehrenamtlich im Team, sie betont, dass es vor allem ihrer Hündin Phoebe total gefällt, mit den Studierenden in Kontakt zu kommen.

Emotionen übertragen sich

Ferdinand Michel und Felina Speicher sind ebenfalls im Team als wissenschaftliche Mitarbeiter. Felina Speicher ist mit ihrer Hündin neben der Sprechstunde auch in der Therapie tätig. Sie ist fasziniert davon, wie sich beispielweise der Stress bei Angststörungen auf ihre Hündin überträgt: "Die Hunde fangen dann manchmal sogar an zu zittern, wenn ein Mensch sehr gestresst ist, so schütteln sie die Emotion quasi ab."

Studierende: "Komme gerne wieder"

Die Studierenden können sich im Vorfeld für die tierische Sprechstunde anmelden, etwa via Social Media, oder einfach an der Uni Regensburg zur Sprechstunde vorbeikommen. Wenn die Türe zu ist, sind genug Menschen im Raum, dann ist die maximale Anzahl an Teilnehmern erreicht. Trainerin Silke betont, dass es nicht mehr als fünf Studierende pro Hund sein sollten, damit es für den Hund nicht zu viel wird und auch die Studierenden Kontakt zu den Vierbeinern aufbauen können.

Studentin Franzi studiert Erziehungswissenschaften und kennt den Rüden Aljosha nun schon etwas länger, da sie regelmäßig die Sprechstunde besucht, sie sagt: "Ich habe Aljosha jetzt schon ein paar mal gesehen und man wird sich immer vertrauter und weiß auch schon langsam, wie man Kommandos gibt und wie man damit umgeht." Sie empfindet die Zeit mit den Hunden, wie ihre Mitstudierenden auch, als "einfach mal was anderes, es tut sehr gut sich hier abzulenken".