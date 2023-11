Kussversuch bei Baerbock: Kroatien empört über seinen Minister

Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, konnte offenbar gerade noch einem Kuss ihres kroatischen Amtskollegen Gordan Grlic-Radman entgehen: Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie der 65-jährige Grlic-Radman zunächst Baerbock die Hand zum Gruß entgegenstreckt, sich dann aber plötzlich zum Kuss vorbeugt. Die Bundesaußenministerin dreht rasch den Kopf weg. Geschehen ist das, als am Rande einer Konferenz europäischer Außenministerinnen und -minister in Berlin das Gruppenfoto gemacht wurde. Die Empörung in Kroatien ist groß.

Kuss-Attacke: Kritik kroatischer Medien und Frauenrechtlerinnen

Kroatische Medien berichteten am Freitag über den peinlichen Moment, der sich am Donnerstag zugetragen hat. Mehrere Politiker und Frauenrechtlerinnen des Balkanlandes verurteilen das Verhalten des Chefdiplomaten.

Baerbock habe sich "offensichtlich unwohl" gefühlt, schreibt die Zagreber Zeitung "Jutarnji list". Weitere Medien sprachen von einem Fiasko, das "unangenehm mit anzusehen" gewesen sei. In Online-Netzwerken reagierten viele Kroaten wütend auf das Verhalten des Politikers.

Die Frauenrechtlerin Rada Boric sprach von einer "komplett unangebrachten Geste". Das Video zeige "klar, dass hier keine derartige Beziehung besteht und dass die Ministerin von einer derartigen Annäherung überrascht wurde". Eine weitere Aktivistin warf dem Minister fehlenden Anstand und Respekt vor.

Laut der Parlamentsabgeordneten Ivana Kekin hat Grlic-Radman nicht nur sich selbst, sondern alle Kroaten beschämt. Kritik kam außerdem von Kroatiens Ex-Ministerpräsidentin Jadranka Kosor. Sie schrieb auf der Plattform X: "Erzwungenes Küssen von Frauen wird auch als Gewalt bezeichnet, oder?"

Radman weist die Vorwürfe zurück

Unterdessen wies Grlic-Radman die Vorwürfe bei einer Pressekonferenz von sich. Er wisse "gar nicht, wo das Problem ist": "Wir grüßen einander immer herzlich. Das ist eine herzliche Annäherung unter Kollegen." Sollte jedoch jemand Anstoß an seiner Geste nehmen, entschuldige er sich, so Grlic-Radman.

Mehrere europäische Minister waren am Donnerstag in Berlin zusammengetroffen, um über Rahmenbedingungen für eine künftige EU-Erweiterung zu diskutieren. Derzeit streben neben der Ukraine und der Türkei mehrere Westbalkan-Staaten eine EU-Mitgliedschaft an, darunter Serbien und Albanien.