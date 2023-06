Schockanrufe: Polizei schaltet Schlüsselfiguren in Polen aus

Die Münchner Polizei hat in Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen gemeinsam mit Behörden in Polen zentrale Figuren von zwei betrügerischen Callcentern gefasst. Wie das Münchner Präsidium jetzt berichtet, gelangen im April und im Mai in Posen und Krakau die Festnahmen von mutmaßlichen Logistikern.

Callcenter-Betrug: Festnahmen in Posen und Krakau

Vor 15 Monaten, im März 2022, wurde eine Seniorin in München Opfer eines Schockanrufs und übergab mehrere Tausend Euro als Kaution für ihre angeblich inhaftierte Tochter. Wenige Tage später wurden zwei Tatverdächtige in Frankfurt am Main festgenommen, die inzwischen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Sie erhielten Haftstrafen von drei Jahren und von zwei Jahren und sieben Monaten.

Es verdichteten sich Hinweise auf ein Callcenter in Polen. Im April dieses Jahres nahm die Polizei in Posen zwei Männer fest, die als Schlüsselfiguren eingeordnet werden. Gleiches gelang kurz darauf in Krakau. Dort kam ein Mann in Haft, der maßgeblich an 22 Betrugsfällen beteiligt gewesen sein soll mit einem Gesamtschaden von mehr als einer Million Euro.

Polizei warnt vor Schockanrufen in der Region

Mit dem Ausschalten der beiden Callcenter in Posen und Krakau ist die Betrugsserie allerdings nicht beendet. So wurden in den vergangenen Tagen im Bundesgebiet mehrfach sogenannte Abholer gefasst, allesamt polnische Staatsbürger.

In einem Fall hatte eine 64-jährige Münchnerin am 5. Juni während einer Nacht mehrmals Geld abgehoben und insgesamt 44.000 Euro übergeben. Wenige Stunden später wurde eine 22-jährige Polin als mutmaßliche Abholerin in einem Münchner Hotel und wiederum Stunden später zwei weitere Tatverdächtige in Nordrhein-Westfalen gefasst. Alle drei sitzen in München in Untersuchungshaft. Aktuell warnt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd vor einer Serie betrügerischer Anrufe in der Region.