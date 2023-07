20.000 Euro abgeholt: Mann nach Schockanruf in Landshut gefasst

Die Polizei hat in Landshut das mutmaßliche Mitglied einer Telefonbetrüger-Bande auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 29-Jährige hatte nur zwei Stunden zuvor einer 82 Jahre alten Landshuterin 20.000 Euro Bargeld gestohlen. Der Fall hat sich bereits am Mittwoch ereignet, heute dann machte die Polizei Niederbayern den Fahndungserfolg öffentlich.

Zum Artikel: 800 Betrugsversuche in Niederbayern seit Jahresbeginn

Die Polizei hatte am Mittwoch gleich mehrere Meldungen über sogenannte Schockanrufe erhalten, die bei Senioren im Großraum Landshut eingegangen waren. Bei der 82-Jährigen läutete gegen 11 Uhr vormittags das Telefon. Eine unbekannte Anruferin gab sich als Enkelin der Seniorin aus und behauptete, ihrer Mutter drohe nach einem Verkehrsunfall eine Haftstrafe. Sie müsse deshalb 20.000 Euro für die Kaution aufbringen.

Seniorin gibt 20.000 Euro aus der Hand

Die Anruferin, die am Telefon offenbar auch von einer falschen Polizistin unterstützt wurde, konnte die Seniorin dazu überreden, das Geld einem angeblichen Boten zu übergeben. Die Geldübergabe fand der Polizei zufolge kurz darauf in der Nähe des Landshuter Hauptbahnhofs statt. Als falscher Geldkurier trat dabei der 29 Jahre alte Mann aus Polen auf.

Betrüger nach nur zwei Stunden gefasst

Nur zwei Stunden nach dem Schockanruf konnte der Mann dann im Stadtgebiet von Landshut festgenommen werden. Gegen den 29-Jährigen erging zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Er wurde heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wie es weiter hieß. Zu den näheren Umständen der Festnahme macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine detaillierten Angaben.

Weiterer Betrugsversuch gescheitert

Dieselbe Bande könnte der Polizei zufolge für mindestens einen weiteren Schockanruf verantwortlich gewesen sein. Am gleichen Vormittag hatten Unbekannte eine 90 Jahre alte Landshuterin angerufen, und sie mit einer erfundenen Unfall-Geschichte genötigt, 100.000 Euro in bar bereitzustellen. In diesem Fall erkannte aber der Ehemann den Betrugsversuch rechtzeitig, beendete das Telefongespräch und informierte die Polizei.