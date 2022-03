Tagesschicht beim Bäcker: Azubis halten, Bewerber anlocken

Es ist fünf Uhr morgens in der Backstube Steinleitner in Niederwinkling: Teige werde geknetet, Brezen geflochten, Brote in den Ofen geschoben. Die Bäcker schauen fit aus. Das liegt daran, dass sie gerade erst zu arbeiten begonnen haben - und nicht wie früher um 22 Uhr am Vorabend.

Ein Vorteil für den 19-jährigen Auszubildenden Samuel Schmid: "Ich bin jünger: Ich kann jetzt nach der Arbeit länger mit meinen Freunden privat was machen, abends ins Wirtshaus gehen. Das ist doch was Schönes! Einfach leben!"

Junge Menschen fürs Handwerk begeistern

Die Umstellung von der Nacht- auf die Tagschicht in der Bäckerei läuft gerade und ist für Auszubildende wie Samuel Schmid gedacht, so Bäckermeister Markus Steinleitner. Im Handwerk finde man keine Facharbeiter mehr. Deswegen die Tagschicht: "Weil wir in Zukunft schauen wollen, dass junge Leute den Beruf erlernen. Ich denke, dass da die Arbeitszeiten ein Hindernis waren." Für Steinleitner ist es eine Herausforderung, Auszubildende zu finden und sie im Betrieb zu halten - wie in jedem Handwerk.

Tagschicht beim Bäcker: Drei weitere Bewerber

Die Tagschicht aber kommt an, Steinleitners Idee geht auf: Azubi Samuel Schmid ist jetzt "noch mehr davon überzeugt, hier zu bleiben", wenn er ausgelernt hat. Tagsüber arbeiten - das lockt mittlerweile auch andere an: Drei Bewerbungen hat die Bäckerei Steinleiter deswegen schon bekommen.