"Tag der Schiene": Von der Dampflok bis zur Zukunft

Ein Event für Fans der Schiene: Die Deutsche Bahn (DB) lädt vom 15. bis 17. September 2023 zusammen mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, weiteren Eisenbahnunternehmen sowie Verkehrsverbünden und Verbänden zum "Tag der Schiene" ein. Das Ziel: Begeisterung für das Bahnfahren stiften. Koordiniert wird das Fest, das dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, von Verein Allianz pro Schiene eV.

Bei der DB Regio in Hof ist gerade viel Betrieb: Mehr als 60 Neigetechnikzüge werden in diesen Wochen in der riesigen Halle modernisiert und zum Beispiel mit WLAN und neuen Sitzbezügen ausgestattet. Ab Dezember bietet die DB Regio außerdem im Verkehr zwischen München und Hof Doppelstockwagen an – auch der Standort im Norden Oberfrankens beteiligt sich am 16. September an den bundesweiten "Festtagen der Schiene".

Von Führerstandsfahrten über Job-Infos bis hin zu Stellwerkbesuchen und einem Besuch in der Leitstelle ermöglichen DB Regio und DB Netz in Hof Einblicke in den Eisenbahnverkehr und dessen Organisation. Kinder können sich in der Hüpfburg austoben, die Kletterwand erklimmen oder sich schminken lassen. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kommt zwischen 10 Uhr und 16 Uhr zur DB Regio hinter dem Hofer Hauptbahnhof. Der Eintritt ist frei.

Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt bietet Aktionen

Das Deutsche Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach beteiligt sich ebenfalls an den deutschlandweiten Aktionstagen. An zwei der drei Aktionstagen soll ein Sonderzug mit einer Dampflokomotive von Neuenmarkt nach Marktschorgast und wieder zurückfahren, teilt das Museum in einer Vorabkündigung an. Das Gespann fährt dabei auch über die Eisenbahnteilstrecke "Schiefe Ebene", die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum feiert. Am Sonntag besteht zudem die Möglichkeit, auf dem Museumsgelände auf dem Führerstand der Dampflokomotive mitzufahren. Unter dem Titel "Was der Dampflokführer wissen muss" ist außerdem eine Sonderführung für Kinder geplant.

"Donnerbüchsen" fahren durch die Fränkische Schweiz

In der Fränkischen Schweiz ist am 17. September indes eine historische Diesellok mit den sogenannten "Donnerbüchsen" – also zweiachsigen Personenwagen – auf der Museumsbahn im Wiesenttal unterwegs. Dabei zählt Frankens erste Museumsbahn mit ihrer 16 Kilometer langen Strecke nach eigenen Angaben zu den größten Freilichtmuseen Deutschlands. Tickets sollten vorab online gekauft werden, teilt der Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz mit.

Führungen durchs Güterverkehrszentrum

Das Güterverkehrszentrum Region Augsburg lädt Besucherinnen und Besucher an diesem Freitag, 15. September, zwischen 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu Führungen ein. Dort können Interessierte erfahren, wie Güter zwischen Schiene und Straße umgeschlagen werden. Das Projektteam des neuen Umschlagterminals Augsburg-Gersthofen, dessen Bau 2024 beginnen soll, stellt seine Arbeit und die Planungen in einem Infomobil vor. Als größter Containerlogistiker Bayerns und direkter Nachbar des Terminals zeigt die Kloiber GmbH einen LKW-Oldtimer und erklärt, wie Logistikketten mit schnellem Containerumschlag und -transport funktionieren. Die Veranstaltung ist kostenlos. Veranstaltungsort ist der LKW-Parkplatz rechts neben dem Containerdepot der Firma Kloiber in der Frankfurter Straße in Gersthofen.

In Memmingen kann man sich das historische Stellwerk 2 anschauen. Das Stellwerk 2 an der Memminger Luitpoldstraße ist heute ein Museumsstellwerk und hat auf mehreren Etagen eine Sammlung von Exponaten aus der langen Bahntradition Memmingens zusammengetragen. Das Stellwerk öffnet am Samstag, 16. September 2023, zwischen 9 und 15 Uhr sowie am Sonntag, 17. September 2023, zwischen 9 und 12 Uhr seine Türen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt kostet drei Euro.

Alle Infos zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Webseite der Veranstalter zu finden.