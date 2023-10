Symphonischer Hoagascht: Simon Rattle unterwegs in Bayern

Sir Simon Rattle war in den vergangenen Tagen in Bayern unterwegs. Nicht aber in Konzerthäusern, sondern in kleinen Kirchen, Schulen, Gemeinde- und Pfarrsälen. Die Idee: Um seine neue Heimat kennenzulernen, soll Rattle Blasmusik kennenlernen. Es sei zum Teil auch Egoismus gewesen, erzählt er auf dem Weg nach Memmingen. Denn er habe sehen wollen, was Bayern für ein fantastisches Land sei.

Deshalb hat das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) zu Rattles Amtsantritt als neuer Chefdirigent die Aktion "Symphonischer Hoagascht" ins Leben gerufen. Und auch das Profi-Orchester soll so näher an die Menschen herankommen - durch gemeinsames Musizieren und eine Mischung aus traditioneller Blasmusik und Klassik.

Memmingen: Herzliche Begrüßung für den Stardirigenten

Ankunft in Memmingen: Die Brass Band Unterallgäu steht vor einem Traditionswirtshaus und begrüßt Rattle mit einem Klang, der ihn an seine musikalischen Wurzeln in Liverpool erinnert. "Ich habe Sir Simon Rattle am Anfang gar nicht gesehen", erzählt Leiter Michael Fischer, der mit dem Rücken zum ankommenden BR-Bus steht, "doch an den Augen der Musikerinnen und Musiker habe ich es dann gemerkt." Er nimmt den Stardirigenten als menschlich und zugänglich wahr - wie einen Kumpel. Bevor Rattle aber selbst die Brass Band dirigiert, steht ihm noch eine besondere Herausforderung bevor.

Sir Simon Rattle hobelt Spätzle

In einem Kochkittel, auf den sein Name aufgestickt wurde, steht Rattle in der Küche des "Weber am Bach" in Memmingen und schaut Koch Herbert Breckel dabei zu, wie man Spätzle hobelt. "Das kann aber gefährlich werden", befürchtet Rattle. Doch als er den Teigschlitten über den Hobel zieht und die leuchtendgelben Spätzle in das Wasserbad fallen, lobt ihn der Chefkoch: "Als hätten Sie nie etwas anderes gemacht!" Rattle erwidert hingegen, dass Dirigieren leichter sei. Seine handgemachten Spätzle genießt er trotzdem sichtlich.