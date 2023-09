Mr. Nice Guy? Sir Simon Rattle ist da!

Was ist ein Chefdirigent? Simon Rattle muss lachen, als man ihm diese Frage stellt, ein paar Tage vor seinem Amtsantritt in München. Gar nicht so leicht zu beantworten. Er tastet sich ran: "Zumindest mehr als ein Dirigent." Aha. Und konkreter? Auf jeden Fall trage man mehr Verantwortung, sagt Rattle, Verantwortung für die Institution, für das Team, mit dem man arbeite. In seinem Fall heißt dieses Team ab sofort: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Ein Königstransfer

Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass Sir Simon an die Isar wechselt. Am 3. Januar 2021 unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag, beginnend mit der Saison 2023/24. Im Fußball würde man von einem Königstransfer sprechen. Rattle ist immerhin einer der besten und begehrtesten Dirigenten der Welt. 2018 verließ er die Berliner Philharmoniker. Aus Altersgründen, wie er sagte. Insgesamt 16 Jahre leitete der Brite das Orchester und bekleidete damit einen der renommiertesten Posten in der klassischen Musikszene. Danach kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Eigentlich.

In diesem Fall ist es anders. Der Altstar – der mit seinen 68 Jahren so alt gar nicht ist – wagt nochmal etwas Neues. Und das ausgerechnet bei dem Verein, mit dem alles begann. So hat Rattle es zumindest erzählt, damals, als seine Verpflichtung bekannt wurde.

Früh verliebt in das BR-Symphonieorchester

Kleiner Zeitsprung: Liverpool im Jahr 1970. Die Beatles haben ihre besten Jahre hinter sich, der FC Liverpool noch vor sich. Und der junge Simon, gerade mal 15 Jahre alt, besucht ein Konzert. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist zu Gast in der Stadt. Rattle kennt die Platten, ist ein großer Fan des damaligen Chefdirigenten Rafael Kubelik, aber das Live-Erlebnis setzt dann doch nochmal einen drauf. "Dieses Konzert sollte mein Leben verändern", so erinnerte er sich vor zwei Jahren.

Selten habe er eine so starke Verbindung zwischen Dirigent und Orchester gespürt, erzählt Rattle. Und es sei genau dieser "Spirit" gewesen, den er wieder erlebt habe, als er 40 Jahre später selbst vor dem Orchester stand. Als unheimlich "flexibel, kultiviert und liebevoll" beschreibt er die Atmosphäre im Orchester. Rattle macht dafür vor allem seine Vorgänger verantwortlich, große Namen: Kubelik natürlich, aber auch seinen Freund Mariss Jansons, der 2019 verstarb.

Eher Klopp als Mourinho

Dieses Erbe tritt er nun an. Und was hat er damit vor? Rattle antwortet salomonisch: "Veränderungen brauchen Zeit." Ein Orchester sei wie ein Tanker – es sei nicht sehr schlau, es zu behandeln wie ein Kanu. Das meint wohl, dass der Respekt vor der Tradition, der Geschichte, der Persönlichkeit des Orchesters dazugehören. Einen gewachsenen Klangkörper baut man nicht über Nacht um. Wer einfach das Ruder herumreißt, hat schon verloren. Ein Glück, dass Rattle die autoritäre Geste nicht liegt, geschweige denn, dass er sie nötig hat. Beweisen muss er sicher nichts mehr.