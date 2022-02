Sturmtief: Augsburger Berufsfeuerwehr mit Sicherheitstipps

Gleich mehrere stürmische Tage mit starken Böen stehen laut Wettervorhersage bevor. Die Augsburger Berufsfeuerwehr bereitet sich daher auf den angekündigten Orkan vor.

"Alle Motorsägen sind noch einmal geölt und geprüft." Friedhelm Bechtel, Feuerwehrsprecher in Augsburg

Mittlerweile bekomme man es laut Bechtel deutlich zu spüren, dass die Bäume infolge der trockenen Sommer anfälliger für Sturmschäden seien. Große Äste in der Oberleitung der Straßenbahn etwa hätten schon oft den Nahverkehr lahm gelegt.

Augsburger Feuerwehr in Alarmbereitschaft

Das Team sei in Alarmbereitschaft, wenn es wirklich schlimm kommen sollte, so Bechtel, dann werde noch zusätzlich Hausalarm gegeben, das heißt, dass dann alle freien Kräfte in die Wache beordert werden. "Das Problem ist, wenn der Sturm untertags wütet und die Freiwillige Feuerwehr nicht ausrücken kann, das müssen wir dann auffangen", erklärt Bechtel.

Lebensgefahr bei Waldspaziergängen

Die vorgesagte Windstärke acht bis kurzfristig zehn sei schon "ein großer Sturm". Dementsprechend sollten sich die Bürger darauf vorbereiten. "Da können Dachziegel fliegen, Bäume umstürzen und Mülltonnen vors Auto geweht werden", warnt Bechtel. Passanten sollten Parks und Alleen meiden und auf keinen Fall im Wald spazieren gehen.

Achtung Baustelle: Straßenseite wechseln

Bauzäune können bei Sturm auch sehr gefährlich werden. Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel warnt deshalb: "Die fallen bei starken Böen sehr schnell um, vor allem wenn noch Werbeschilder daran angebracht sind". An Baustellen also besser die Straßenseite wechseln.

Tische und Stühle draußen sichern

Bechtel bittet Balkonbesitzer alles reinzuholen, was davon geweht werden könnte. Gartenbesitzer sollten checken, ob alle Stühle und Tische gesichert oder weggeräumt sind, Mülltonnen sollten an einen windgeschützten Platz gestellt werden. Am besten, so der Rat des Feuerwehrmannes: "Daheim bleiben, wenn möglich - und Radio hören."