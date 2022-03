Streik am Flughafen München führt zu Verzögerungen bei Paketen

Der Warnstreik des Sicherheitspersonals am Flughafen München zeigt nach Gewerkschaftsangaben deutlich Wirkung. Die Streikbeteiligung liege aktuell bei über 80 Prozent, wie eine Verdi-Sprecherin auf BR-Anfrage erklärte. Es komme deshalb zu Verzögerungen bei Warenlieferungen in den Sicherheitsbereich des Airports sowie beim Transport von DHL-Paketen zu den entsprechenden Fracht-Flugzeugen.

Passagierkontrollen nicht betroffen

Mehr als 90 von 110 Posten bei den Beschäftigten-, Fracht- und Warenkontrollen seien nicht besetzt. Der Warnstreik betrifft am Flughafen München nicht die Passagierkontrollen. Denn dafür ist die Sicherheitsgesellschaft München (SGM) als eigenständige Firma mit eigenem Tarifvertrag zuständig. Nach Informationen der Gewerkschaftssprecherin nutzen viele Beschäftigte - etwa Crews der Flugzeuge - derzeit die Passagierkontrollen, um in den internen Bereich zu gelangen.

50 Flugausfälle am Montag

Von den Arbeitsniederlegungen an anderen deutschen Flughäfen ist der Münchner Airport ebenfalls betroffen. Bereits am Montag gab es etwa 40 Flugausfälle: Maschinen kamen nicht an und standen in der Folge auch nicht zum Abflug bereit. Bestätigte Angaben zu aktuellen Flugausfällen gibt es noch nicht.