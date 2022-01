Straubing zur "Fahrradfreundlichen Kommune" ausgezeichnet

Zudem biete Straubing hervorragende Standortvoraussetzungen für eine Fahrrad-Modell-Stadt: die Topografie ist weitgehend flach, Straubing liegt an einem der bekanntesten und meistfrequentierten Fernradwege Europas - dem Donauradweg.

Die Stadt ist Gründungsmitglied der seit zehn Jahren bestehenden AGFK Bayern, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den wissenschaftlichen Einrichtungen am Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe wird in einem Arbeitskreis "Stadt und Landkreis - Mobil mit Konzept" strukturiert. Seit 2013 nimmt Straubing an der Klimabündnis-Aktion "Stadtradeln" teil.

Titel auf Zeit vergeben

Straubing und die anderen neu ausgezeichneten Kommunen dürfen den Titel bis 2028 tragen. Dann wird erneut geprüft, ob weiteres Engagement der Kommune erkennbar ist, heißt es.

Das Netzwerk fahrradfreundliche Kommunen in Bayern besitzt aktuell 93 Mitglieder. In Niederbayern sind neben Straubing auch die Städte Landshut, Passau und Vilshofen im Kreis Passau und der Landkreis Dingolfing-Landau dabei. Ziel ist es für alle fahrradfreundliche Kommunen, gemeinsam den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen.