380 Kilometer lang: Radwegenetz Dreiländereck eröffnet

Von Obernzell bis Haidmühle, von Untergriesbach bis Hauzenberg. Im östlichsten Eck Bayerns gibt es jetzt ein neues Fahrradwegenetz mit 13 Routen und einer Gesamtstrecke von 380 Kilometern.

Schwung für den Tourismus

Elf Gemeinden in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau haben in den vergangenen zwei Jahren an der Streckenführung und Beschilderung gearbeitet. Mit dieser Initiative soll das sogenannte Abteiland, der östlichste Zipfel Bayerns, touristisch aufholen, hofft Gudrun Donaubauer, Bürgermeisterin aus Hauzenberg und Vorsitzende der ILE Abteiland: "Unsere Region ist touristisch nicht so bekannt. Viele orientieren sich am Nationalpark. Aber diese Landschaft hier ist ein Geheimtipp."

Radtourismus liegt im Trend

Die Region will vom Fahrradtourismus profitieren. Und schätzt ihre Chancen auch als gut ein, dem E-Bike sei dank. „Mit der Elektrifizierung des Radtourismus hat sich auch für uns die Chance ergeben, wahrhaftig mit dem Thema Radtourismus aufzutreten, weil es ohne E-Bike einen gewissen sportlichen Trainingszustand braucht, um bei uns unterwegs zu sein“, sagt Gudrun Donaubauer, die selbst seit sieben Jahren mit dem E-Bike unterwegs ist. Die Landschaft ist hügelig, bewegt, ein ständiges Auf- und Ab – immer wieder mit Blick auf das Dreisesselmassiv sowie auf den Bayerischen und den Böhmerwald.

Wege führen auch nach Tschechien und Österreich

Die Touren sind im Niveau sehr unterschiedlich. Der anspruchsvollste Weg ist mit 64 Kilometern Länge und 1.200 Metern Gesamtsteigung der Donau-Moldau-Radweg von Obernzell bis Haidmühle. Die leichteste Route führt auf sechs Kilometer ohne Steigung von Waldkirchen nach Erlauzwiesel. Viele Routen schließen auch an österreichische und tschechische Radwege an. So ist es theoretisch möglich, vom Donau-Radweg über den Moldau-Radweg in Tschechien auf den Elbe-Radweg zu kommen.

