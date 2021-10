Trotz Kritik – München bleibt "fahrradfreundliche Stadt"

Die Stadt München behält den Titel "Fahrradfreundliche Kommune". Das entschied die zuständige Bewertungskommission bestehend aus Vertretern des ADFC, des bayerischen Verkehrsministeriums und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK0) am Donnerstagnachmittag nach einer rund zehn Kilometer langen Radtour durch die Münchner Innenstadt.

Gesamteindruck zählt

Alle sieben Jahre muss das Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern, kurz AGFK. erneuert werden. Zum ersten Mal erhielt München die Auszeichnung 2012. Bei der Bewertung komme nicht jede einzelne Straße in Betracht, so Prüfer Martin Singer, es zähle vielmehr die Gesamtbetrachtung, welche Maßnahmen eine Kommune umsetze um fahrradfreundlicher zu werden.

Viel Positives – jedoch gefährliche Baustellen und Falschparker

Zwar lobten die Prüfer, dass sich in München seit der letzten Zertifizierung viel Positives getan habe, allerdings müsse auch ein bisschen nachgearbeitet werden. So seien die vielen Baustellen in der Stadt für Fahrradfahrer oft ein Sicherheitsrisiko. Die Prüfer forderten zudem, dass die Stadt mehr gegen Falschparker auf Radwegen unternehmen müsse und teilweise die Beschilderung verbessert werden könne. Trotz der Kritik zeigte sich Münchens zweite Bürgermeisterin und Vorsitzende des Mobilitätsausschusses Kathrin Habenschaden (Grüne) über das Ergebnis sehr erfreut.

Bürgerbegehren führen zu Verbesserungen

Erst 2019 hatte der Münchner Stadtrat mit großer Mehrheit die Forderungen von zwei Rad-Bürgerbegehren übernommen. Damit verpflichtete sich die Stadt unter anderem sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen umzusetzen, Kreuzungen und Einmündungen für Fahrradfahrer sicherer zu machen sowie die Anzahl an Fahrradparkplätzen auszubauen.

Der Titel "Fahrradfreundliche Kommune" wird vom Bayerischen Verkehrsministerium verliehen, auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern). In der AGFK Bayern haben sich mittlerweile 83 bayerische Kommunen und Städte zusammengeschlossen, die Landeshauptstadt München gehörte 2012 zu den 38 Gründungsmitgliedern.