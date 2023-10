Strafanzeige gegen Bamberger AfD-Kandidaten Köhler

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt gegen den Bamberger AfD-Politiker Florian Köhler. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von BR24. Hintergrund der Ermittlungen ist eine Strafanzeige gegen Köhler durch Luis Reithmeier, Beisitzer im Stadtvorstand der Grünen in Bamberg.

Organisatoren von "Buntes Bamberg" beschimpft

In einer Mitteilung informierte "Grünes Bamberg" - das ist der Kreisverband Bamberg-Stadt der Partei "Bündnis 90/die Grünen" - am Montag über die Gründe für die Strafanzeige: Im Fokus steht demnach ein Facebook-Post Köhlers. In diesem veröffentlichte der AfD-Politiker ein internes Mailing des Bündnisses "Buntes Bamberg", das in der Innenstadt gegenüber einem Infostand der AfD eine symbolische "Brandmauer" errichtete.

Köhler bezeichnet in seinem Posting die Organisatorinnen und Organisatoren als "Loser" und "Versager". Zudem fordert Köhler in dem Posting Reithmeier dazu auf, sich auf seine Männlichkeit zu besinnen. Linke seien "richtige Lappen" und "richtige Lauchs".

Grünes Bamberg: "Verhalten eines Demokraten nicht würdig"

Reithmeier und die Vorstandssprecherinnen von Grünes Bamberg, Timm Schulze und Angelika Gaufer, bewerten diese Aussagen als diffamierend. Zudem kritisieren sie Köhlers Wahlspruch "Ausmisten für Deutschland". Dieses Verhaltens sei eines Demokraten nicht würdig. Um zu prüfen, ob ein Verstoß gegen bestehende Gesetze vorliegt, hat Reithmeier Strafanzeige gegen den AfD-Kandidaten gestellt.

Die Ermittlungen führt die Bamberger Kriminalpolizei, weil es um mögliche Straftaten mit politischem Bezug geht. Eine Anfrage an den AfD-Landtagskandidaten Florian Köhler blieb bislang unbeantwortet.

Florian Köhler hatte 2018 14,5 Prozent der Erststimmen für die AfD geholt. Er ist Mitglied des Bamberger Kreistages und des Bezirkstags Oberfranken. Der Hufschmied wirbt mit auf Plakaten mit einem Pferd und dem Slogan "Ausmisten für Deutschland".