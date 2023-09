Frau verfolgt Unfallauto und wird bei Folgeunfall verletzt

Eine 33 Jahre alte Frau ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der A73 bei Forchheim mittelschwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von BR24 mitteilt, hatte die Frau zuvor ein anderes Auto verfolgt. Dabei handelte es sich laut den Ermittlern um den Verursacher eines vorangegangenen Unfalls, in den der Lebensgefährte der 33-Jährigen verwickelt gewesen war.

Partner bei Crash auf A73 verletzt: Frau verfolgt Unfallauto

Der Autofahrer soll, ohne zu blinken, auf der A73 von der rechten auf die linke Fahrspur gefahren sein. Beim Versuch auszuweichen, kollidierte der Ehemann der 33-Jährigen in seinem Wagen mit der Mittelschutzplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam an der rechten Leitplanke zum Stehen. Der Unfallverursacher sei daraufhin durch das Trümmerfeld weitergefahren.

Die Partnerin des Verletzten war zum Zeitpunkt des Unfalls in ihrem Auto hinter ihrem Mann unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei vergewisserte sie sich kurz, dass es ihrem Mann gut ging und verfolgte dann den mutmaßlichen Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit.

Stauende übersehen: 33-Jährige bei Forchheim schwer verletzt

So bemerkte die Frau rund drei Kilometer weiter das Ende eines Staus zu spät und streifte beim Ausweichversuch das Auto einer vierköpfigen Familie. Beide Autos schleuderten in die Mittelschutzplanke. Dabei kam das Auto der 33-Jährigen auf dem Dach zum Liegen. Sie erlitt bei dem Unfall mehrere Prellungen. Die beiden Eltern im anderen Auto wurden leicht verletzt, ihre Kinder blieben unverletzt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von BR24 bestätigt, konnte der Unfallverursacher des ersten Unfalls später durch Aufnahmen einer Dashcam ermittelt werden. Der Ehemann der 33-Jährigen wurde bei dem ersten Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 80.000 Euro. Die Autobahn musste wegen der Trümmerteile für mehrere Stunden gesperrt werden. Weil auch die Umgehungsstraße in Forchheim aktuell gesperrt ist, kam es in der Stadt zu einem Verkehrschaos, so ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt wurden bei beiden Unfällen sechs Menschen verletzt.