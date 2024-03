Bayern-Konkordat regelt auch die Zahlungen an die Kirche

Nicht zuletzt wegen der zweistelligen Millionenbeträge, die Bayern bis heute jährlich an die katholische (und analog an die evangelische) Kirche zahlt, gibt es Kritik an dem konkordatären Status quo in Bayern. Und nicht nur im Freistaat: Auch in anderen Bundesländern gelten Konkordate mit derselben Verpflichtung zu staatlichen Ausgleichszahlungen für die Entschädigungen vor mehr als 200 Jahren. Dabei sah schon die Weimarer Reichsverfassung von 1918 und dann das für ganz Deutschland einheitlich bis heute geltende Reichskonkordat von 1933 vor, die Staatsleistungen in "freundschaftlichem Einvernehmen" abzulösen.

Söder: "Gegen die Pläne" der Ampel zur Ablöse der Staatsleistungen

Die Ampel-Koaliton hat diesen bislang nicht eingelösten Verfassungsauftrag aufgegriffen und schrieb sich im Jahr 2021 ins Koalitionspapier: "Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen." Bis vor einem Jahr tagte dazu eine Kommission mit Vertretern aus Kirchen, Bund und Ländern unter dem Dach des Bundesinnenministeriums.

Eine Einigung ist jedoch bis heute ausgeblieben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nur einer, der sich offen "gegen diese Pläne" wandte. Es würde die Länder "viel Geld kosten", sagte Söder zuletzt beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im vergangenen Jahr. Tatsächlich wären es verfassungsrechtlich die Länder, die für die Ablöse aufkommen müssten – der Bund lediglich der entsprechende Gesetzgeber.

Bayern-Grünen: "Aus der Zeit gefallen"

Vonseiten der Opposition im bayerischen Landtag kommt Kritik an der Staatsregierung für ihr grundsätzliches Festhalten am Bayern-Konkordat ("Die Bayerische Staatsregierung bekennt sich zum Konkordat", so das Kultusministerium auf BR-Anfrage). "Es ist ja nicht mehr so, dass fast alle in den Kirchen wären, die hier Bürgerinnen oder Bürger sind", sagt Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der bayerischen Grünen. "Und dass die Kirche mitreden darf bei weltlichen Fächern an den Universitäten, wer da Professor oder Professorin ist, ist doch aus der Zeit gefallen."

Denn während der Staat bei der Bischofsbestellung mitmischen darf, darf der Bischof dann entscheiden, welchen Theologen er auf katholisch-theologischen Lehrstühlen haben möchte. Für Lehrstühle übrigens, die auch der Staat finanziert.