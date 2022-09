Spielen erwünscht: Klaviere in Augsburger Innenstadt

Wie schon in den vergangenen Jahren sind seit nun wieder Klavierklänge in Augsburgs Innenstadt und Stadtteilen zu hören: Die Aktion "Play Me, I’m Yours“ lädt bis zum 25. September alle Menschen in Augsburg und aus der Region zum gemeinsamen Musizieren und Zuhören ein.

Bunte Klaviere in ganz Augsburg

Verteilt im Stadtgebiet stehen zehn Klaviere bereit, die unter anderem von Schulkindern, Auszubildenden und auch Künstlerinnen und Künstlern kreativ und bunt gestaltet worden sind. In vielen Stunden wurden sie in farbenfrohe Einzelstücke verwandelt. So wurde beispielweise ein Klavier von Schülerinnen der 11. Klasse des St. Anna Gymnasiums im Rahmen eines Kunstprojektes gestaltet, ein anderes Klavier haben Azubis der Stadtsparkasse Augsburg ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit designt: Fast alle verwendeten Materialien sind recycelt.

Drogenabhängige warnen vor Konsum

Die Drogenhilfe Schwaben hat zusammen mit substanzabhängigen Klienten ein Klavier auf den Namen "I said no to drugs, but they didn’t listen" getauft. Mit ihrem Klavier wollen die Klienten ein Statement setzen und darauf aufmerksam machen, dass sich derzeit die Zahl der Drogentoten häuft. Mit ihrem Klavier-Design möchten sie den Konsum und dessen Schattenseiten beleuchten und Forderungen an die Gesellschaft zum Ausdruck bringen.

Musizieren ausdrücklich erwünscht - bis 21 Uhr

Jeder und jede darf auf den zehn aufgestellten Klavieren spielen und sich ausprobieren - oder einfach anderen zuhören. Standorte der zehn Klaviere sind der Rathausplatz, die Bäckergasse, der Königsplatz, der Stadtmarkt, der Ulrichsplatz, am Dom, bei der Herz-Jesu-Kirche, der Friedensplatz in Oberhausen, der Unicampus und die Schwarze Kiste am Hochablass. Gespielt werden darf bis maximal 21 Uhr.

Klaviermusik in Augsburg soll Begegnungen erleichtern

"Drei Wochen lang ermöglichen sie ein einzigartiges Miteinander im öffentlichen Raum und verwandeln die Plätze und Straßen in Orte für wunderbare, unerwartete und inspirierende Begegnungen." Augsburg Marketing, Veranstalter

"Play Me, I’m Yours" ist eine Kunstaktion des englischen Künstlers Luke Jerram. Ziel der Aktion ist es, die Stadt mit ihren anonymisierten, von Werbung und Konsumangeboten geprägten Durchgangsräumen für den Bürger zurückzuerobern.