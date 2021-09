Klaviere für alle: "Play me, I'm Yours" beginnt in Augsburg

Zum fünften Mal findet ab heute die Klavier-Aktion "Play Me, I’m Yours" in Augsburg statt. Sie geht bis zum 26. September. Es werden wieder kreativ gestaltete und bemalte Klaviere an verschiedenen Orten in Augsburg aufgestellt sein. Jeder und jede ist willkommen, sich ans Klavier zu setzen und zu musizieren - oder einfach anderen beim Spielen zuzuhören.

Klaviere und Flügel sind in ganz Augsburg verteilt

Laut Augsburg Marketing stehen dieses Jahr zehn Klaviere, darunter erstmals zwei Flügel, auf Straßen und Plätzen in der Innenstadt, unter anderem am Königsplatz, Rathausplatz oder dem Stadtmarkt. Auch in Oberhausen am Friedensplatz und an der Herz-Jesu-Kirche in Pfersee warten Klaviere darauf, bespielt zu werden. Alle Standorte finden Sie hier.

"Play me, I'm Yours"-Klaviere sind besonders gestaltet

In Hunderten von Stunden haben Schulkinder, Auszubildende und auch Künstlerinnen und Künstler die Musikinstrumente zu farbenfrohen Einzelstücken gemacht. So hat unter anderem eine Künstlerin ein Klavier zu einer bunten Blumenwiese umgestaltet. Auch Schulklassen haben sich dieses Jahr in verschiedenen Gruppen an "Play me, I'm Yours" beteiligt, etwa die 3. und 4. Klasse der Pankratiusschule in Lechhausen.

Zwei Schulfreundinnen haben außerdem ein Klavier mit bunten Mustern, Mosaiken und gesägten Holzelementen sowie einer großen Maske versehen und auf "Yoli Pakini“ getauft - das bedeutet in der Sprache der Azteken "Lebe glücklich".

Die gestalteten Klaviere erzählen persönliche Geschichten

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber freut sich, dass die Aktion in den vergangenen Jahren stets großen Anklang gefunden hat: "Straßenklaviere, an die sich jede und jeder hinsetzen und mal in die Tasten hauen kann, findet man nicht überall. Doch nicht nur das gemeinsame Musizieren und Erleben verbindet, sondern auch das Gestalten der Klaviere selbst." So hätten viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in Augsburg und in der Region leben, ihre persönlichen Geschichten, Wünsche und Hoffnungen auf den Klavieren verewigt und damit der Öffentlichkeit erzählt.

Auch für "Play me, I'm Yours" gelten Öffnungszeiten

Geöffnet sind die Klaviere bis maximal 21 Uhr, die Öffnungszeiten sind standort- und wetterabhängig. Während der Öffnungszeiten stehen die Klaviere allen Menschen zum Spielen zur Verfügung, entsprechend der aktuellen Hygienevorgaben sind Desinfektionsspender angebracht.

Die Kunst-Aktion "Play me, I'm Yours" will die Stadt erobern

"Play Me, I’m Yours" ist eine Kunstaktion des englischen Künstlers Luke Jerram. Ziel der Aktion ist es, die Stadt mit ihren anonymisierten, von Werbung und Konsumangeboten geprägten Durchgangsräumen für den Bürger zurückzuerobern.