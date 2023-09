Spätsommer in Bayern: Sonne, Wärme und etwas Regen

Der Spätsommer zeigt sich in den letzten Septembertagen von seiner goldenen Seite. Seit Tagen scheint die Sonne, nur unterbrochen von ein paar Schleierwolken und es herrschen angenehme Temperaturen von deutlich über 20 Grad. Darüber freuen sich nicht nur die Besucher und Schausteller am Oktoberfest.

Freitag mit steigender Schauerneigung von Nordwesten

Wenn sich einzelne Nebelfelder verzogen haben, scheint laut Deutschem Wetterdienst auch am Freitag vor allem im Süden Bayerns die Sonne - mit Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Allerdings schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab und es strömt von Nordwesten her warme, aber auch feuchte Luft in den Freistaat.

Deswegen ziehen laut DWD im Verlauf des Freitags erste Wolken auf - in Franken und in Schwaben kann es auch Regenschauer geben. In der Nacht zum Samstag intensiviert sich der Regen dann etwas und es kann Gewitter geben.

Samstag durchwachsen, Sonntag wieder sonnig

Am Samstag haben vorerst noch die Wolken die Oberhand und vor allem im Südosten Bayerns regnet es noch. Am Nachmittag lockert es dann aber wieder auf und es regnet nur noch in den Alpen. Die Temperaturen erreichen immerhin noch 18 bis 23 Grad.

Der Sonntag zeigt sich dann nach Auflösung von vereinzelten Nebelfeldern wieder von seiner sonnigen und trockenen Seite, und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 25 Grad. Ab der Wochenmitte kommt dann wieder etwas mehr Regen.