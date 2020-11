Spaenle: Keine öffentlichen Räume für BDS-Organisationen

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit einem Urteil am 17. November entschieden, dass die Stadt München - entgegen einem Beschluss des Stadtrats - ihre Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen der israelkritischen Organisation BDS zur Verfügung stellen muss.

Münchens OB Dieter Reiter hat bereits angekündigt, dass er das nicht hinnehmen werde: "Antisemitismus – egal in welcher Form – darf in München und insbesondere in städtischen Räumen keinen Platz haben." Reiter kündigte an, dass er sich für eine Revision durch das Bundesverwaltungsgericht einsetzen werde.

Spaenle: "Urteil macht nun neue Schritte erforderlich"

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs mache nun neue Schritte erforderlich, um antisemitisch-orientierte Organisationen die Nutzung von öffentlichen Räume zu untersagen, teilte nun auch Bayerns Antisemitismus-Beauftragter Ludwig Spaenle mit.

Der CSU-Politiker ruft dazu auf, geeignete politische und rechtliche Wege zu beschreiten, um Antisemitismus den Boden zu entziehen - auch wenn er im Gewand der Boykottbewegung BDS gegen israelische Firmen und Einrichtungen auftritt.

Ein Mittel dazu sei, so Spaenle, dass der Staat und die Kommunen ihre Räume nicht für Veranstaltungen der BDS-Organisationen genutzt werden dürfen. Spaenle würdigt ausdrücklich die Landeshauptstadt München für das "konsequente Vorgehen". Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes mache allerdings diesen bislang eingeschlagenen Weg nicht mehr möglich.

Spaenle fordert Expertenrunde, um neue Möglichkeiten zu prüfen

Spaenle fordert eine Expertenrunde mit Vertretern des Innenministeriums sowie des Justiz-, Sozial-, und Kultusministeriums, um die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zu prüfen, eine entsprechende Nutzung kommunaler und staatlicher Räume rechtssicher zu verbieten.

Der Antisemitismus-Beauftragte will eine entsprechende Initiative anregen und wird dieses Anliegen auch in die Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten in Deutschland einbringen.

Knobloch: "Symbolkraft des Münchner Beschlusses bleibt"

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, teilte mit: "Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zur Abhaltung von Veranstaltungen mit BDS-Bezug in städtischen Münchner Räumlichkeiten hat mich sehr enttäuscht. Der Landeshauptstadt München danke ich nichtsdestotrotz für ihren wichtigen und richtungweisenden Beschluss aus dem Jahr 2017, dessen Symbolkraft ungebrochen bleibt."